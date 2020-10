Murió Johnny Nash, el cantautor de un hit que fascinó a un par de generaciones

El cantautor Johnny Nash, que saltó a la fama con su éxito de 1972 "I can see clearly now" murió a los 80 años de edad.

El ícono de la música reggae y pop, falleció por causas naturales tras atravesar un deterioro físico en los últimos años.

Su primer éxito se dio con la canción "A Very Special Love" en 1958, pero influenciado por el reggae fue "I can see clearly now" el tema que llegó al número 1 del Billboard Hot 100 el 4 de noviembre de 1972, y se mantuvo en el primer lugar durante cuatro semanas, según Billboard. La canción volvió a las listas de cuando fue grabada por la estrella jamaicana del reggae Jimmy Cliff en 1993. También hubo versiones del hit amado por un par de generaciones a cargo de referentes como Liza Minnellly, Soul Asylum, Ray Charles y Dusty Springfield.

El músico también tuvo éxito con canciones como "Stir it up" y "Hold me tight". Llegó a ser número uno en el Reino Unido en 1975 con "Tears on my pillow". Nash también cantó el tema de apertura de la serie de dibujos animados "The mighty Hercules", que se emitió en los años 60.

El último álbum de Nash, "Here Again", salió en 1986, aunque en los últimos años se informó de que estaba digitalizando su antiguo trabajo, algunos de los cuales se perdieron en un incendio en 2008 en los Estudios Universal de Los Ángeles. Después de los años 80, Nash se convirtió en un misterio para los fans y antiguos colegas al dejar de grabar y actuar.