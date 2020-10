La reacción de Morena Rial frente al preocupante cuado de salud de su padre

Durante el fin de semana, Morena Rial publicó una serie de historias en la red, en una foto aparece su hijo junto a su abuelo, Jorge Rial. La mediática colocó en el epígrafe: "Los amor". Luego, en otra imagen, que muestra a More de bebé junto a su padre, puso: "Papá te amo, siempre con vos". "Amor de mi alma, papá", dice en otra historia con emoji de manos en oración.

En otra foto en la que aparece Rial con su nieto, More comentó: "Aunque a veces peleemos o no nos entendamos, te amo, te amamos! Sé fuerte. De ésta salimos como salimos de miles más, te amo, siempre juntos". "Te necesito bien y fuerte, papi. Te amo mucho. "Así te queremos. Así te necesitamos. Te amamos. Sos el mejor papá y abuelo del mundo entero, Jorge Rial", agregó la en.

Luego, la mediática reflexionó: "No hay que olvidarse nunca de quien estuvo ahí para calmarte cuando tenías un ataque de llanto, de miedo, de angustia, o de enojo. No hay que olvidarse nunca quien nos prestó un hombro, un beso, un abrazo. No hay que olvidarse nunca de quien nos refugió cuando afuera era tormenta".

Recordemos que el viernes pasado el conductor de Intrusos tuvo un fuerte malestar durante el programa, por lo que tuvieron que llamar a una ambulancia. Rial comentó en una videollamada con sus compañeros el lunes que se encuentra bajo supervisión médica por sus antecedentes coronarios. "Me quedo toda la semana en casa. Me pidieron reposo, sin exigirme en nada. Tranquilizarme, y aprovechar también para replantearme un montón de cosas. Uno tiende a cargarse con muchas responsabilidades y a veces hay que disfrutar un poco", reflexionó el líder de Intrusos.