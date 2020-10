Jorge Lanata en modo contundente: "Prestarle plata a Argentina es como..."

Jorge Lanata fue fulminante este martes en el cierre de su programa al comparar la situación económica argentina con la conducta de un alcohólico.

"No sé si Argentina tiene que tomar deuda. Le pediría al mundo que no nos preste más. No nos tienen que prestar porque esto es como darle una copa a un alcohólico. Somos alcohólicos, no nos tienen que dar una copa, porque la vamos a gastar mal y vamos a seguir tomando", consideró el periodista

Y agregó: "O sea, veamos qué hacer con lo que tenemos para que esto cambie, pero no con la posición Martín Guzmán de 'sigamos gastando', sino una posición normal".

Para redondear la idea en modo contundente, Lanata lanzó: "No, si el Presidente fracasa nos lleva a todos con él".