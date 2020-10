Hugo Arana rompe el silencio y habla sobre su salud tras contraer coronavirus

Este lunes en "Intrusos", el periodista Rodrigo Lussich comentó que el actor Hugo Arana debió ser hospitalizado por un golpe en la cabeza. "Preventivamente se lo trasladó y decidieron dejarlo internado en observación. Cuando estaba internado, contrajo coronavirus, allí en el sanatorio, en el trayecto de la ambulancia, en la guardia… No sabemos exactamente dónde, pero ya se detectó. Se hizo el hisopado y finalmente le dio positivo. Desde entonces continúa internado en el mencionado sanatorio, allí en el quinto piso. Estable, mejorando", comentó el panelista.

Y agregó: "Hay preocupación, pero también hay que llevar tranquilidad acerca de algunas informaciones más específicas que habían surgido sobre un supuesto estado de gravedad. Aparentemente y por suerte no fue tal. Su hijo Juan está en contacto con nosotros, yo hablé con él para mandarle nuestro cariño, y esperando que se recupere pronto, ya que está internado y con COVID, Hugo Arana".

Este martes, Hugo Arana habló con Juan Pablo Godino para el portal PrimiciasYa.com y reveló cómo transita este momento: "Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura... Lo que más soporto es estar tirado en una cama esperando, pero nada más", comentó, llevando así tranquilidad a los admiradores del icónico artista.