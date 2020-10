Adabel Guerrero compartió el video de su hisopado y reveló el resultado en la red

View this post on Instagram

Asu00ed fue el hisopado que me hice ayer por prevenciu00f3n ya que hubo un caso cercano en La Flia. Para dejar tranquilidad a todos muestro el resultado negativo u201cno detectableu201d y comparto la experiencia para que quienes tengan que hacerlo puedan saber cu00f3mo es el procedimiento. Nunca me baje del auto, estacionu00e9 entre dos conos. Salieron su00faper equipados y luego de tomarme los datos procedieron a tomar la muestra. Esto se realiza en Cochabamba 988. Mau00f1ana volveru00e9 a @lapreviadelcantando ya que hoy no me siento bien del estu00f3mago. Hace du00edas tengo un malestar muy grande que, desde ya descarto sea COVID