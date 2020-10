Jorge Rial faltó a Intrusos y reveló el alarmante momento de salud que atraviesa

La edición de Intrusos de este lunes comenzó sin su conductor, Jorge Rial, quien atravesó un fuerte malestar durante el programa del viernes.

Mediante una videollamada, el líder del ciclo de chimentos se comunicó con sus compañeros y reveló: "Estoy en casa, tuve un pequeño inconveniente el viernes, como ustedes vieron no me sentí muy bien. No era ni un dolor en el pecho, era como una sensación de vacío".

Rial tuvo que abandonar la emisión del viernes y le hicieron un electrocardiograma en su camarín. "Me llevó Romina (Pereiro) en el auto al sanatorio, me hicieron otro electro y mi médico ahí ve los resultados y notan algo extraño", contó. Debido a esto, su médico llamó a un especialista en la electricidad del corazón y ahí "les entró la duda de los latidos, un movimiento raro, que había mucho espacio entre ellos". Tras estos estudios, su médico le recomendó colocarle un marcapasos.

"Escuché 'marcapazos' y me quedé unos minutos dando vueltas como un trompo. Me pidió que relajara pero que por las dudas el sábado me iban a poner un (monitor) holter que te mide el ritmo del corazón por 24 horas, lo tuve hasta el domingo y ayer a última hora hablamos con el grupo médico y descartaron lo del marcapasos", agregó.

Luego, el médico le mencionó la posibilidad de necesitar un cateterismo para obligar al corazón a funcionar un poco mejor. "Hoy hablamos con los médicos, aparentemente la cosa está bien, no haría falta el cateterismo. A mí eso me remite a un momento de mierd..., es más psicológico que físico", manifestó Rial.

Finalmente, indicó que le volverán a colocar el holter y "si sale todo bien, fue solo un caso aislado y no tendría que pasar por ningún quirófano".

"Me quedo toda la semana en casa. Me pidieron reposo, sin exigirme en nada. Tranquilizarme, y aprovechar también para replantearme un montón de cosas. Uno tiende a cargarse con muchas responsabilidades y a veces hay que disfrutar un poco", reflexionó con un evidente tono de preocupación.