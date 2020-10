Escándalo: espectadores del show de Fátima Florez tildan a la artista de "estafadora"

La comediante e imitadora Fátima Flórez fue acusada de estafa durante el fin de semana por sus seguidores. En plena pandemia, la artista ofreció un show de streaming. El espectáculo titulado "Fátima Superstar" se presentó a través de la plataforma Teatrix, mediante tíckets virtuales de más de 500 pesos.

En las redes, los usuarios señalaron con indignación que la obra no estaba en vivo, sino que era un video grabado de 2018, hecho que nunca se aclara en la plataforma antes de adquirir las entradas. "Pagamos por ver un video del 2018 de mala calidad, pésimo audio. Lamentable. Muchos elegimos comprar tu entrada y no la de otro artista y nos sentimos estafados", dijo una persona. "Una estafa total. Lo hubiese visto gratis por YouTube. Nunca más", dijo otra.

Flórez finalmente apareció y se desentendió del problema: "Lamentablemente recién llego y me desayuno con estas quejas de muchos que tuvieron problemas para poder ver la obra. Realmente me sorprende, porque de Teatrix me dijeron que todo había salido maravilloso. Exigiré una solución para quienes compraron su entrada y no pudieron verla. Pido las disculpas del caso. Estamos aprendiendo a manejarnos con estas nuevas técnicas de presentaciones y la tecnología escapa a nuestro manejo".

Al referirse en su descargo hacia "problemas técnicos", sin dejar en claro el reclamo de varios espectadores que se sintieron decepcionados por no asistir a una función en vivo por streaming, como habitualmente se hacen con esta modalidad; sus fans quedaron todavía más indignados.