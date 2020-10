¿Andy o Juana?: a quién eligió el público el sábado a la noche

View this post on Instagram

u00a1HOY a las 22hs @andykusnetzoff te espera para compartir una noche llena de confesiones en #PodemosHablar junto a @iliana_calabro, @anibaldomingofernandez, @geobarbarossa, @burlandofernando y @rominamanguel ud83dude2eud83dudca5 u00a1No te lo pierdas! ud83dudc99ud83dudc9au2764