Preocupación: la foto de Anuel AA que encendió las alarmas de sus fans

El cantante de reggaetón Anuel AA dejó a sus Fanáticos preocupados después de que publicó una historia con un mensaje un poco confuso, parecido a una despedida.

La vida de Anuel AA ha cambiado completamente y para mejor, después de haber pasado un tiempo en la cárcel, su salida no fueron más que éxitos. Hoy es uno de los artistas más escuchados de la música urbana y comparte su vida en pareja con Karol G.

No es común que Anuel AA haga este tipo de comentarios en sus redes sociales. Sus fanáticos están preocupados, temen que se acabe la música del intérprete de “Fantasías”.

El mensaje alarmante de Emmanuel Gazmey Santiago, como es el nombre real del artista, decía: “Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo. Por eso me voy... adiós”.

Hay una segunda teoría que se maneja, y es la de que este escrito, sea una composición del artista. Sin embargo, si fuera su despedida de la industria de la música, sus fan no han quedado con las manos vacías, recientemente el novio de Karol G lanzó “Diosa Remix”, con la colaboración de Natti Natasha y Myke Towers.