Jésica Cirio contó una intimidad sobre su hija Chloe y le llovieron las críticas

Con ella TODO es mu00e1s lindo y divertido!!!! ud83eudd70 mi compau00f1erita incondicional, lo mejor que hice en la vida, prometo estar siempre al lado tuyo en cada paso que des. Gracias Chloe por hacerme tan feliz y llenarme de tanto amor! Te amo hasta el infinito, Mamu00e1 u2764ufe0f Feliz du00eda para mi y para todas las mamu00e1s!!! ud83cudf08