El Pollo Álvarez en alerta por su salud: su mayor preocupación

El Pollo Álvarez pasa por un confuso momento de salud que lo ha llevado a ausentarse estos días del programa "Nosotros a la mañana". Tras el primer negativo en el hisopado de Covid-19, el conductor se realizó este viernes el segundo y espera el resultado para mañana a primera hora.

Con fuertes molestias en su estómago y un abrumador cansancio, Álvarez todavía no tiene diagnóstico. “Pueden ser un montón de cosas: cansancio extremo, un ataque al hígado, o que me dé positivo esta vez. Espero que no", dijo y agregó con gran preocupación: “Estoy muy cansado, muy quemado. Un montón de cosas que pasaron me fueron agotando”.

El Pollo también se definió como “adicto al trabajo” y aseguró que por estos días tiene demasiadas actividades laborales. “Me gusta mucho trabajar y no paro nunca. Cada seis años me agarra algo que me deja de cama. Será la forma que tiene mi cuerpo de pedirme que pare un poco”, reflexionó.