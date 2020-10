Se animó: Jessica Cediel mostró en un video la cicatriz de su retaguardia

La periodista y modelo colombiana de 38 años, Jessica Cediel, decidió mostrar este pasado viernes cómo quedó su cicatriz tras la operación de glúteos. La ex pareja de Mack Roesch sufrió la complicación por biopolímeros y desde ahí ha sufrido un calvario.

“Hola familia ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy los saludos así. Simplemente por alguna razón hoy me nació mostrar finalmente la retaguardia con este proceso de los biopolímeros. Muchísimas personas me estaban preguntando, me estabas diciendo la gran mayoría en buena onda, otros por morbo, como iba todo esto, la cicatrización”, inició Jessica con sus historias de Instagram sobre el tema.

“Después de 9 meses y medio, hoy por fin me animé y dije okey, le voy a mostrar que es lo que ha pasado con este tema. Para mí esto ha sido un tiempo demasiado largo, demasiado doloroso a nivel físico, emocional y a nivel mental” continuó Jessica Cediel.

“Pero, gracias a Dios, a través de su poder, su palabra, gracias a mi familia pudo cicatrizar. Hablando de cicatrices, yo cicatrice muy mal, cicatrice queloide (crecimiento exagerado de tejido por el que se forma una especie relieve sobre la zona) yo creo que por todo el trabajo que han tenido en esta zona de mi cuerpo” prosiguió Cediel.

Jessica Cediel mostró su cicatriz by Instagram pic.twitter.com/L99VOe7A81 — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) October 3, 2020

“Y debido a eso yo creo que en algunos meses debo someterme a una mini cirugía de corrección de cicatriz, donde van a volver a abrir y van a volver a cortar la piel, pero por encima y van a volver a cocer para que estéticamente sea más bonito” indicó la ex novia de Mack Roesch sobre la actual situación de su cuerpo. Luego de eso la morocha se dio vuelta y mostró ante la cámara las cicatrices que les quedó tras esta intervención quirúrgica.