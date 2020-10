Rompió el silencio: Natalia Barulich habló sobre su relación con Neymar y su opinión sobre la canción de Maluma

La modelo y bailarina estadounidense de 28 años, Natalia Barulich, participó de una reciente entrevista para el programa “Ventaneando” y no esquivó las preguntas relacionadas a su ex pareja Maluma y su supuesta relación amorosa actual.

“¿Qué sentiste cuando escuchaste el tema “Hawái” de Maluma?” fue una de las incisivas preguntas que le realizaron a Natalia, quien además se encuentra promocionando su trabajo como DJ.

La respuesta fue muy directa por parte de Natalia Barulich: “Para ser honesta, no creía nada al respecto. Yo no sé si me la dedicó a mí, escuché que sí, también escuché que no, y la verdad no me importa. Eso está en el pasado y quiero dejarlo ahí, porque esa fue una experiencia en mi vida, de la cual no me arrepiento, pero es momento de superar eso y nosotros estamos separados desde hace un año”.

También, Barulich fue consultada por su supuesto noviazgo con Neymar a lo que la norteamericana desilusiono a muchos de sus fans con su respuesta: “No, es un gran amigo y no sé porque los medios piensan que estamos juntos, sólo porque algunas veces una modelo tiene una sesión fotográfica con un futbolista o basquetbolista... eso sólo fue una sesión fotográfica. Tengo mucho respeto hacia él y él es grandioso y siempre lo veo cuando estoy en París, cuando estoy en Europa. Tenemos una gran relación, pero no es lo que todo el mundo piensa”.

Por último, la nacida en Croacia amplió su cariño por el astro brasileño Neymar: “No, es un gran amigo y no sé porque los medios piensan que estamos juntos, sólo porque algunas veces una modelo tiene una sesión fotográfica con un futbolista o basquetbolista... eso sólo fue una sesión fotográfica. Tengo mucho respeto hacia él y él es grandioso y siempre lo veo cuando estoy en París, cuando estoy en Europa. Tenemos una gran relación, pero no es lo que todo el mundo piensa”.