La China Suárez sufrió un desesperante episodio con sus hijos en Chile

La China Suárez pasó un muy mal momento con sus hijos en Chile, ya que fue asaltada en un centro comercial de la ciudad de Santiago. "Hola a todos y todas, me gustaría no estar haciendo este video, pero les quiero contar que nos acaban de robar en Santiago de Chile. Me robaron en el Mall Parque Arauco, los documentos, los carnets de la obra social, las tarjetas, y les quiero pedir que si alguien se llega a encontrar los documentos de mis hijos o míos, que por favor me contacte", contó la actriz a través de una serie de historias de Instagram.

Luego agregó: "Por otro lado, les voy a mostrar fotos de donde nos robaron, vi quién era. Están usando una modalidad que me dijeron que se están aprovechando de eso: te empujan, te distraen. Yo estaba con mis tres hijos, sola. Y evidentemente ahí vieron la posibilidad. Hay que ser muy mala persona para robarle a alguien con un bebé colgado en el pecho y dos hijas más".

La China contó que fue una chica que se metió en el ascensor con otro señor que la esperaba abajo, sin barbijo, él dijo 'hay mucha gente en el ascensor, tenés que bajar', ella bajó, me empujó, me distraje cuando dijo eso y me pareció raro el empujón con tres chicos y en medio de una pandemia. Me fijé y me había robado la billetera. Grité y la gente de seguridad apareció a los minutos, que si hubiera habido alguien ahí probablemente los hubieran agarrado", reclamó la actriz argentina.

También indicó que en el lugar hay cámaras por lo que espera que encuentren "a esta pareja que está robando" y que "por favor pongan seguridad en los estacionamientos, sobre todo".

"Estamos bien, por suerte, no se preocupen. Muy mal momento, sobre todo para mis hijas, que son chicas, y no pueden entender como alguien puede hacer algo así", concluyó la artista.