El particular título que Feinmann le puso a esta jornada en que la Justicia defendió la propiedad privada

Eduardo Feinmann celebró la restitución del campo de Luis Miguel Etchevehere, y el desalojo de la toma de Guernica.

"Iba a titular día histórico. Ahora, qué increíble que sea un día histórico porque la Justicia haya avalado la propiedad privada, algo que es totalmente normal en un país normal y serio en cualquier parte del mundo. Y acá lo tenemos que celebrar", comentó el conductor en Radio Rivadavia.

Mientras que la columnista política de Alguien tiene que decirlo, acotó: "El retroceso institucional es tal que estamos discutiendo lo más básico, algo que se resolvió en 1853 cuando se hizo la Constitución Nacional".

"No te vayas a 1853, la nueva Constitución es de 1994, no hace mucho tiempo, y también habla de la propiedad privada. No estamos hablando de un viejazo", retrucó Feinmann.

Y finalizó contundente: "Hoy Juancito dará una conferencia de prensa. En un país normal, Juan Grabois estaría preso, no dando conferencias de prensa".