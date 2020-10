Preocupación por la salud del Pollo Álvarez

Con Sandra Borghi en la conducción y la inesperada ausencia del Pollo Álvarez, este miércoles comenzó el programa Nosotros a la mañana, desatando todo tipo de rumores sobre la salud del conductor del programa.

Casi sobre el final del envío, Álvarez se comunicó y reveló: "Me duele la vida. Ayer empecé con mucho dolor de panza y puntadas. Es algo que no me deja levantarme de la cama. Tengo mucho dolor".

Y agregó: "No hay nada que indique que sea Coronavirus, pero de todas maneras me voy a hacer el hisopado para que todos se queden tranquilos. Veo mucha gente por día a la mañana y a la tarde así que más que nada por precaución".