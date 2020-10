Katja Alemann fue escrachada en Uruguay y se descargó con furia: "Todo es mentira"

View this post on Instagram

Quiero aclarar que lo que saliu00f3 en los medios de mis supuestos desacatos e insultos con la policu00eda en Uruguay, de la denuncia de los vecinos por no cumplir con cuarentena y demu00e1s requisitos, es absoluta mentira. Supongo quieren usarme para ejemplificar por quu00e9 van a cerrar las fronteras este verano, y que los argentinos somos todos unos desacatados que no respetamos nada. Ya he compartido en un posteo anterior mis relatos de mi estricta cuarentena de 7 du00edas y 2 hisopados, con visita de la policu00eda que me encontru00f3 cumpliendo la cuarentena, y enviando el resultado negativo del hisopado al Ministerio de Salud, a la Seccional 10 de Policu00eda de Maldonado y a la administraciu00f3n del Edificio. Fui absolutamente prolija y respetuosa de las normas. No insultu00e9 a nadie, no me queju00e9 de nada, ni creo que nadie me haya denunciado por nada. Asu00ed que todo lo que saliu00f3 en los medios es falso y difamatorio. Que conste. #amouruguay #respeto #mentiramediu00e1tica