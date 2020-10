Escándalo y renuncia en vivo en el Cantando 2020

A comienzo de la semana, la pareja del Cantando 2020 integrada por Laura Novoa y Patricio Arellano tuvo un fuerte cruce al aire al no lograr mejorar su performance en cada gala.

Después de los rumores de mala relación, y tras quedar sentenciados, la pareja volvió anoche a la pista y hubo un anuncio en vivo que sorprendió. "Es un privilegio poder renunciar, pero también me pasó en mi carrera que tuve que quedarme en lugares donde no quería estar por ganarme el mango", dijo Arellano, quien de esta manera decidió no continuar en el certamen.

"Es una decisión mía, se pierde el disfrute. Le deseo lo mejor, no tiene que ver con Laura, es un ciclo cumplido y la seguiré apoyando desde casa", dijo Arellano. En tanto, su compañera expresó: "Lo lamenté un montón. Me deja en una situación como rara. Me da mucha tristeza todo esto".

Recordemos que Novoa ya había dado algunas pistas de los motivos del conflicto con su compañero. “No tengo idea de verdad. No entiendo mucho lo que pasa, no peleo ni sé pelear con nadie. Si él se siente frustrado no lo expresó, puede hablar con la producción”, comentó la actriz.

En tanto, Patricio había manifestado: "Somos dos seres humanos a los cuales nos pasan cosas, quizá teníamos distintas expectativas con el certamen o distintas energías. Nos gustan distintas cosas y eso lo percibí desde un principio, pero pensé que eso nos podía potenciar y quizá no sucedió".