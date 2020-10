Patricia Sosa abandonó MasterChef Celebrity y se despidió cantando

Anoche por la pantalla de Telefe se vivió la tercera gala de eliminación del certamen culinario más visto de la televisión argentina: MasterChef Celebrity. La propuesta del jurado fue un verdadero reto: los cocineros debían preparar tres platos con pescado. Como invitado al ciclo estuvo el chef Ramón Chiliguay, que les brindó a los concursantes algunos consejos para limpiar el animal.

Los participantes que se enfrentaron en el difícil desafío fueron Leticia Siciliani, Rocío Marengo, Fede Bal, Analía Franchín, Vicky Xipolitakis, Boy Olmi y Patricia Sosa. Para tristeza de todos, fue esta última quien debió abandonar el certamen por no haber cumplido con los exigentes requerimientos del jurado compuesto por Germán Martitegui, Donato De Santis y Demián Betular.

"Es muy difícil este momento, porque te respeto, te admiro, te quiero y porque fuiste una gran cocinera. Fallaste hoy", le dijo el conductor del ciclo, Santiago del Moro, a la intérprete de Aprender a volar. Sosa pidió la palabra antes de irse para cantarles un pequeño fragmento a capella de Adiós, una de sus canciones más emotivas.

"Qué lindo verte así, con esta alegría. Trajiste luz a este programa", indicó De Santis. "Me acaba de correr un escalofrío por la espalda cuando te escuché cantar en vivo", señaló Martitegui.

"No me emociono perdiendo una competencia, me emociono con una palabra de amor”, afirmó Sosa. “Me llevo unos amigazos, unos preciosos", se despidió entre aplausos y ovaciones.