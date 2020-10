La insólita infancia del Bicho Gómez: "De chico me cuidaba un mono"

En una nueva edición de Almorzando con Mirtha Legrand, Juana Viale recibió a grandes invitados en la mesaza. Ayer acompañaron a la actriz referentes del mundo del espectáculo y la cultura: el cantante Alejandro Lerner, el productor Carlos Rottemberg, la conductora Mariana Arias y el humorista Bicho Gómez.

Sin dudas, uno de los momentos más llamativos del almuerzo fue cuando Gómez contó que de chico un animal cuidó de él en el circo de su padre. "¿Es verdad que a vos te cuidaba un mono?", le preguntó Rottemberg. "Sí, es verdad. Porque a mi papá, que era el adiestrador de los chimpancés y él los amaba, se había encariñado muchísimo y había una en particular, que era la monita más viejita, que se llamaba Jenny", comenzó su relato el humorista.

"La traía a la casa rodante, entonces vos llegabas a la casa rodante y estaba la mona tomando mate, o comiendo, y le había enseñado que me tenía que cuidar. Entonces de repente yo andaba jugando por ahí y mi papá le decía 'andá a buscarlo al bicho' y venía la mona, me agarraba y me llevaba. Yo tendría nueve, diez u once años", continuó.

"Heredé lo del mono del cuello para abajo", bromeó en la mesa. "Te abrazaba, te tenía como un hijo, es increíble", señaló cuando enseñaron una fotografía de él de niño junto al animal.