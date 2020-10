20 años después: actriz revela terribles consecuencias tras participar en “Betty la fea”

Luego de que Netflix adquiriera los derechos de transmisión de la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, pareciera que la fama del éxito dramático colombiano ha vuelto a resurgir y captar nuevas audiencias.

Ahora, con las redes sociales y las nuevas tecnologías de comunicación, los fanáticos pueden estar más en contacto directo con los actores y en este escenario, son muchos los que ahora se sorprenden por la evolución del elenco que llenó de vida a la empresa “Ecomoda” y todas las historias que allí sucedieron.

Uno de los testimonios tras escenarios que más ha sorprendido fue el de la actriz colombiana Martha Isabel Bolaños, quien interpretó a "Jenny García" mejor conocida como “la Pupuchurra” y que comentó que contrario lo que muchos se piensan el personaje marcó su vida no sólo para bien sino también para mal.

Y es que si bien a Martha el papel de Jenny le hizo saltar a la fama internacional, la popularidad que consiguió también se le salió de las manos y lo que logró con esto fue que muchos le encasillaran al punto tal que afectó vida sentimental.

“Claro se me acercaban (los pretendientes) porque pensaban que yo era como ‘La Pupuchurra’. Hoy en día sigue siendo así, la gente se estrella un poco, pero no me interesa porque yo no soy así y siempre he sabido cuidarme y protegerme de los chulos”, contó en el programa colombiano de la cadena RCN.