Nació Agustín, el hijo de Abel Pintos y Mora Calabrese

Abel Pintos y su novia Mora Calabrese se convirtieron en padres de Agustín, su primer hijo que nació este miércoles en Resistencia, Chaco, la provincia natal de la mamá.

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. "Abel Pintos fue papá. Nació a las 19.30, en Resistencia", detalló el periodista y conductor de El Trece.

Nació Agustín, el primer hijo de Abel Pintos y su novia, Mora Calabrese - Ciudad Magazine https://t.co/Y80Pl546JM — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 22, 2020

Fue en marzo pasado, cuando el artista anunció que esperaba su primer hijo. "No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción. Gracias a la vida, que me ha dado tanto", comunicó a través de sus redes sociales en aquel entonces.