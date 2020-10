El guiño al aire de Jorge Rial a Marcela Tauro: "Ella tenía la posta sobre..."

Los fuertes rumores de que Mica Viciconte estaría embarazada de Fabián Cubero hicieron que Jorge Rial volviera a evocar la presencia de Marcela Tauro.

Todo comenzó cuando Viciconte habló de la versión de que tendría su primer hijo con Poroto. Ahí, Rodrigo Lussich comentó: "El sábado en El Show de los Escandalones conté que este es un rumor que está instalado en el entorno de Viciconte, pero que quiere esperar los tres meses para confirmarlo… Pero yo he tenido mucha mala suerte con los embarazos. No se me dan a mí".

Ahí, Jorge elogió a su ex panelista: "A Tauro se le daban". Luego, chicaneó a Lussich: "No es porque vos no procreaste. En todo caso será mala información. Porque no sé qué es peor".

Nuevamente, Rial exaltó el olfato periodístico de Marcela para detectar futuras mamás: "Acá la única que tiene la posta sobre los embarazos era la Tauro. Digo era porque no está más acá, pero está, por Dios. Saludos a Marce".

"Donde tiraba una información acertaba. Yo tengo una teoría, y es que si el embarazo no era verdad ella las obligaba a embarazarse, nada más que para tener razón", sentenció en broma.