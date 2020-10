Conocido periodista grabó la aterradora experiencia paranormal que vivió en su casa

Diego Poggi causó furor en la red al compartir un extraño suceso pararnormal que vivió de noche en su casa. El periodista de TN y conductor estaba mostrando la torrencial lluvia que cayó en la Ciudad de Buenos Aires, cuando de repente apareció una imagen espectral detrás de él.

"¡Ahhhhh la pu... madre! ¡Qué es eso!", gritó Poggi mientras dejó caer su celular. Luego, grabó otro video donde dijo que estaba "re cagado" y que se iría a la casa de sus padres. "No me llamen que no voy a hablar con nadie ni ningún medio. Es posta. Necesito estar tranquilo", escribió en una historia de Instagram.

Ni en pedo me quedo en casa dps de lo que pasoo. Me toy yendo a lo de lis viejos pic.twitter.com/q9W4j42JJX — Diego Poggi (@Poggi) October 22, 2020

En otro posteo, compartió un audio de su hermano, quien le dijo que se había cortado la luz en lo de sus viejos. "Somos la única casa sin luz. Esto no me cabe nada, mejor no vengas". Por ese motivo, finalmente, terminó durmiendo en la casa de una amiga.

Mi hno me manda audio y me dice que se cortó la luz en casa. Yo no entiendo más nada. Tengo miedo pic.twitter.com/t3I88f1P1d — Diego Poggi (@Poggi) October 22, 2020

Este jueves, tras el revuelo, Poggi aclaró que todo se trató de una broma, ya que usó el filtro Night Vision de Instagram.