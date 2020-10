¿Qué es de la vida de 'Gamuza' de "Cebollitas"?

Brian Caruso se hizo muy popular cuando era niño interpretando a Gamuza en la tira infantil "Cebollitas"? Desde aqul entonces hasta hoy, la gente lo sigue saludando en la calle.

A más de dos décadas de la emisión de la tira, Brian cambió de vida por completo: tiene 32 años y se dedica a trabajar en una empresa de sistemas con su cuñado. De todos modos, el amor por lo artístico nunca se fue y es por eso que también ocupa su tiempo en la escritura, la dirección y en proyectos independientes, aunque ahora con la cuarentena está "un poco parado".

En diálogo con Antonella Ravinale del portal Diario Show, Brian contó: "Estudié dirección de cine hace un par de años y me recibí de eso. Me gusta mucho lo artístico y nunca me desvinculé de esto. Hago cosas que me gustan. Ahora estoy digitalizando con un amigo mucho material viejo de videos y con eso vamos a hacer un documental de 'Cebollitas'".

Y agregó convencido: "Descubrí que tenía mucho material de giras, de teatro y las últimas grabaciones. Tenemos como 50 horas de videos y me gustaría armarlo. Muchos me quieren producir y me preguntan si quiero hacer la segunda parte, pero siempre digo lo mismo: la segunda parte no funciona".

Después de "Cebollitas" hizo casi diez años de teatro independiente con obras dirigidas y producidas por él. Después continuó en trabajos vinculados con la actuación, el canto y la dirección, pero siempre en un circuito "under".

Brian fue el chico más famoso del país gracias a su papel en la tira infantil, de hecho su personaje tomó tanta popularidad que continuó siendo Gamuza en "Muñeca Brava", otro clásico de la pantalla chica: "Cuando se termina Cebollitas, tuve una propuesta para irme a trabajar con Adrián Suar en 'Gasoleros', pero en Telefe me quieren seguir reteniendo y me meten con el nombre de Gamuza en la novela de Natalia Oreiro".

"En esa época era bastante conocido y era difícil salir a la calle e ir al colegio, pero uno después se acostumbra porque el nivel de vida de una persona cambia de un día para el otro, pasé de ser un chico común a uno híper-conocido. Siempre lo tomé con mucho cariño y como una experiencia inolvidable. Me encantó haber vivido esa época, no cambiaría nada", admitió Caruso.

"Todavía me reconocen en la calle por mi papel de Gamuza. Mi cara nunca cambió. Hay mucha gente que me llama por mi nombre y otra me dice Gamuza. Hoy que la gente me siga recordando por mi personaje, quiere decir que las cosas las hice bien. Me gané un Martín Fierro por eso, así que si me llaman así no me molesta para nada", reconoció el artista.

Con siete años, Brian era toda una estrella televisiva, sin embargo, no dejaba de ser un niño y como tal debía ir al colegio: "Fue un poco complicado al principio porque iba hasta las 12 y de ahí entraba a grabar hasta las ocho de la noche. Llegaba a casa y me tenía que poner a estudiar para la escuela y para los guiones".

"La suerte que tuve es que al ser tan chico y aprender guiones de televisión que los estudiaba de un día para el otro, empecé a retener mucho más. No repetía escenas, era muy difícil que me equivocara. Eso hizo que mi mente funcionara más rápido, y me iba bien en el colegio por eso, porque retenía mucho", agregó.

"Con los chicos me llevaba bien pero siempre tengo la anécdota que mi profesor decía que se me abalanzaban en el recreo para autógrafos y preguntarme cosas de la novela. Viviana, nuestra profesora, decía: 'Dejenló porque es de carne y hueso como todos nosotros, no es de otro planeta'. Pero sí, el primer mes fue un boom, después se acostumbraron y ya era uno más", recordó.

Si bien el actor abandonó las grandes proyecciones, advierte que no está cerrado a volver a realizar un protagónico como el que supo hacer en si momento. "Soy una persona que me está dispuesta a barajar oportunidades. Si me gusta lo que ofrecen y me siento cómodo haciéndolo, lo hago sin dudas. Hace unos meses recibí una propuesta en Flow y lo rechacé. Cuando un actor no se siente cómodo se nota y la gente lo nota, esa es la realidad", indicó.

Consultado por su vínculo con los ex "cebollitas", Brian advirtió: "Nos hablamos bastante, no con todos porque del elenco original que éramos 25 chicos hay muchos que se desvincularon y es muy difícil ubicarlos. Hay muchos también que no quieren saber nada".

Hasta reconoció que es uno de los que más se habla con los ex integrantes del clásico infantil. "Hace poco hubo reencuentro en Zoom en la que se unieron muchas personas, entre ellas Dalma Maradona que era muy difícil que esté porque había sido madre, y también estuvo Enrique Torres, el autor. Ahora estamos esperando que pase la cuarentena para reencontarnos nuevamente", cerró.

Fuente: Antonella Ravinale para Diario Show