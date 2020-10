MasterChef Celebrity: el pollo incomible de Rocío Marengo que la dejó al borde de la eliminación

Rocío Marengo sigue sin poder demostrar ese talento culinario que la llevó a la final del MasterChef Celebrity chileno. En la edición argentina del reality de cocina, la modelo viene de mal en peor.

Este lunes, tuvo que cocinar un pollo entero. Con mucho optimismo Rocío puso ante el jurado una sopa crema con pata de pollo, pechuga arrollada con crema de limón y puré de hinojo.

Germán Martitegui apeló a la chicana de hacerle probar al participante su propia creación: "Preferiría un bife pero a mí me encanta", contestó Rocío. A su turno, Damián Betular frunció la cara en expresión de asco.

"Dejame pasar alguna, no estés ahí en el detalle porque sino no levantó más", reflexionó la modelo.

Pero faltaba lo peor. Cuando le tocó el turno a Donato de Santis, ni siquiera pudo tragar lo que probó. "Es la tercera semana de esta competencia. No van más los versos o las cosas que no salen bien. Hay miles de personas que quieren estar en tu lugar. La sensación en boca es de un pollo hervido, como el de un hospital. No se puede comer".

Rápidamente, Marengo se justificó: "A mí no me reconocen que le pongo esfuerzo, que estuve un montón para venir acá. Amaba la cocina pero ahora me está yendo tan mal que hasta le tomé bronca. Me dan ganas de irme a llorar a la esquina, pero acá no. No voy a llorar", dijo.