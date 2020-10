El hijo de Ricardo Fort sacudió la red con fuertes declaraciones

Disconforme con la realidad del país, Felipe Fort, hijo del recordado Ricardo, volcó en la red su opinión sobre la usurpación de terrenos y lanzó una fuerte defensa a la propiedad privada.

"Amigo, no puedo creer que haya gente a favor de la toma de tierras. ¿Qué tienen en la cabeza? De onda, pá", escribió el adoescente en una de sus historias de Instagram. "Lo que está mal, está mal aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, está bien aunque no lo haga nadie", agregó citando a Pío X.

En las siguientes historias compartió un clip donde dijo: "Pónganse en el lugar del otro. Ponele que vos tenés un terreno, no sos hiper mega millonario, vivís bien pero porque laburás, te rompés el or... Hacés lo que querés con tu terreno porque propiedad privada, y con eso vivís, mantenés a tu familia, y viene alguien y te roba el 50% el terreno. Ese porcentaje ya no lo podés usar y ahora estás teniendo una ganancia del 50% de lo que tenías antes. Pónganse en el lugar del otro".