¡Disparó contra todos! La fuerte denuncia de Charly Alberti sobre Soda Stereo

Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio quedarán en la historia del rock nacional por ser los integrantes de Soda Stereo. La muerte del líder del grupo y vocalista en septiembre de 2014 causó un gran dolor en todo el ambiente musical.

El 2020 iba a realizarse una gira homenaje a Ceratti, llamada "Gracias Totales". Su debut fue el 29 de febrero en el Estadio El Campín de Bogotá, con la idea de desembarcar en el Campo de Polo de Buenos Aires para el 21 y el 22 de marzo. Sin embargo, la pandemia hizo que el tour se suspendiera de improviso y el show local con cantantes invitados nunca llegó realizarse. La idea, obviamente, es que pueda llevarse a cabo en el año 2021.

Ahora, en diálogo con Cecilio Flematti, La Uno Fm 103.1, el baterista habló de los mitos que rodean al fenómeno grupo y apuntó contra las bandas tributo y los libros que salieron sobre la historia del conjunto.

"Hay mucha banda tributo disfrazándose de nosotros, usando nuestros videos en vivo, hay gente que escribe libros llenos de falacias y la gente dice: ‘No, salió en el libro de tal’. Es todo mentira y está lleno. Entonces, lo que nosotros decidimos con Zeta y con Laura, la hermana de Gustavo, es que tenemos que ser los protectores de nuestra historia. Ella, principalmente, con la parte solista de Gustavo en la que nosotros, obviamente, no participamos. Y nosotros, con Zeta, tenemos que ser guardianes de la historia de Soda Stereo. Porque van a pasar muchas cosas y preferimos contarlas nosotros a que las cuente otro", disparó.

En relación a la reanudación del tour, Alberti señaló que la gira se haría el año que viene. "La gira ya tuvo un primer acomodamiento de fechas y hoy tendríamos Buenos Aires en el Campo de Polo el 3 y 4 marzo. Pero la realidad es que hasta que nosotros no nos sintamos seguros y la gente se sienta segura de decir ‘quiero salir, sé que no me va a pasar nada y entiendo que esto es un poco más fuerte que una gripe’, o lo que pase, hasta ese momento nosotros no vamos a poder confirmar bien las fechas. Va a suceder porque la gente tiene ganas de ver shows, la nueva normalidad termina en el momento en que aparezca una vacuna", explicó.