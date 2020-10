Sin piedad: el hijo de Ricardo Montaner y el mensaje de amor contra su ex novia

El cantante Ricky Montaner, hijo de Ricardo y hermano de Evaluna, compartió una imagen en su cuenta de Instagram dejando un particular mensaje que sin lugar a dudas harán que su ex pareja la actriz y cantante mexicana Sofía Reyes, no lo tome del todo bien.

El intérprete de “Papás” estuvo en pareja con la bella mexicana por un tiempo, y terminaron su relación en Junio del 2019. Si bien esa fue la fecha que eligieron para comunicarlo, circulan algunos rumores de que desde el mes de Marzo, la pareja ya estaba terminada, pero que habían realizado un pacto de silencio.

Como mencionamos, el hijo del cantante Ricardo Montaner compartió hoy en sus “historias” de Instagram una fotografía donde se la puede ver a su prometida Stefi Roitman descansado y acompañó la misma con la frase “Hace un año te conocí en persona”.

La imagen llevó a que vuelvan a circular rumores de que el hermano de Evaluna habría comenzado a hablar con Roitman, cuando aún se encontraba en una relación con Reyes, con lo cual la lastimaría mucho.

El casamiento de los jóvenes tomó por sorpresa a su ex pareja, quien no pensó que Ricky se volvería a enamorar tan rápido y mucho menos ya estar planificando su casamiento, habrá que esperar la reacción de Sofía sobre el revelador mensaje.