La producción del Cantando 2020 expulsó a Pablito Ruiz: el motivo

Este fin de semana se conoció el resultado del hisopado de Lola Latorre: positivo. Por este motivo, la producción del Cantando 2020 decidió reemplazar a la pareja en el certamen con Pablito Ruiz e Ivana Rossi. Pero un giro inesperado de las cosas hizo que le bajaran el pulgar al cantante y lo expulsaran antes de tiempo de la competencia.

Ángel de Brito fue quien se encargó de anunciarlo en sus redes sociales. Pero, ¿qué llevó a la producción del programa a tomar la drástica decisión? El cantante asistió el sábado a un evento multitudinario no autorizado en una localidad bonaerense. "Último momento: Pablo Ruíz fue bajado de Cantando 2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning", redactó el periodista y conductor de eltrece en su cuenta de Twitter junto a fotos del evento.

Tras la gran repercusión que esto generó, Ruiz salió a pedir disculpas públicas con un video en Instagram. “Gente, quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí, fui a una reunión, no hay que hacerlo. Fui castigado, fui bajado del Cantando, con justa razón, admito las consecuencias", señaló el intérprete de Cachetada.

"No es excusa, no hay que hacerlo. Le pido disculpas a toda la producción, a toda la gente que confió en mí para entrar al Cantando. Me equivoqué, errar es humano también y pido disculpas públicamente”, continuó.

“¿Quieren saber el motivo? La verdad es que no es excusa pero venía el Día de la Madre, y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco, y necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Pero, bueno, ese es el motivo. Voy a seguir los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”, agregó.