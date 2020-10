El insólito ritual con el que "El Mono" de Kapanga superó sus adicciones

Anoche, invitado a PH. Podemos hablar, Martín Fabio o más conocido como "El Mono" de Kapanga sorprendió a todos al contar cómo logró superar sus adicciones. Tal como lo explicó hace 27 años, 6 meses y 12 días que no consume alcohol ni drogas. Fue un pai Umbanda quien lo ayudó a salir de esa dura etapa de su vida y los detalles del ritual dejaron sin palabras a los presentes en el piso.

Durante cuatro años, El mono fue adicto al alcohol y a la cocaína. En ese tiempo conoció al hombre que lo ayudó a cambiar su vida y su papá fue quien lo acompañó al templo para que le practicaran el ritual. "Me encontré en una situación que no me había imaginado", indicó al aire.

“En un momento el pai se fue y volvió incorporado por una entidad. Esa religión trabaja con almas perdidas y los pai prestan su cuerpo para que se rediman, porque hicieron cosas picantes en su vida”, señaló el intérprete de El mono relojero. "Terminó el ritual y el pai me dijo ‘bueno, te vas a quedar a dormir hasta mañana acá’ y le dijo a mi papá que se fuera y me volviera a buscar a la mañana", agregó.

"Dormí ocho horas seguidas. Yo había quedado como en la película Carrie, cuando le cae todo un balde de sangre en la cabeza, y cuando me desperté no tenía ni una gota de sangre", indicó y aclaró que le dieron para comer los animales que utilizaron para el ritual.

"Solo tenía sangre en los pelitos de los brazos y entonces me saqué un turbante que me habían puesto. El pai me dijo ‘¿te duele?’ y es porque me habían puesto los piquitos de las palomas que es por donde entró la energía, la espiritualidad y la sangre”, cerró.