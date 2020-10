Tras el tenso cruce en el Cantando, Oscar Mediavilla amenazó a Alex Caniggia

Luego del polémico cruce entre Oscar Mediavilla y Alex Caniggia en Cantando 2020, el jurado redobló la apuesta y lanzó una fuerte amenaza contra el participante.

"Para ser pillo, hay que ser inteligente y hay que caminar la vida, yo no soy un chiquilín ni un pibito. Soy una persona respetable, respetuosa y me parece que Alex se piensa que lo que dice es jocoso y es una falta de respeto. Es un gil, un pibito que le falta calle. Actúa como los chicos millonarios que no quieren escuchar nada. Le faltaria un correctvo al pibe este", sentenció durante una charla en La previa del Cantando.

"El tipo cantó bien, pero es un irrevente al pedo. Yo no vivo de lo que hace, no existe para mí ni esta a la altura de lo que yo me manejo. ¿Qué hizo en la vida? ¿Qué hace? ¿Es actor, balarín, cantante? ¡No es nada!", agregó, contundente.

Por último, concluyó: "Si aprende, me voy a portar bien. Y si no no aprende y sigue jugando al malevo, seguiré poniéndole cero hasta que se me acabe. Y me dijeron que puedo poner menos, menos 10 también. Haré todo lo posible para que se vaya lo más rápido posible".