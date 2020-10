Trapitos al sol: ex galán de Fey dice lo peor de ella

View this post on Instagram

ud83dudca5 El actor #SalvadorZerboni declaru00f3 a los medios que mantuvo una espontanea #relacion con la cantante #Fey! Y aunque ella siempre lo nego, el asegura que hace poco dieron por terminado su romance... u0026#34;Digamos que estu00e1bamos saliendo, para no llevarle la contraria a nadie...Fue como algo muy ru00e1pido, no contu00e9 los du00edas, pero estuvo muy bien, estoy muy contento, la verdad que es una gran mujer, no tengo absolutamente nada malo que decir. Fue fantu00e1stico todo con ella, pienso que es una su00faper artista, es gran madre y bueno, u00a1como pareja ni se diga!u201dud83dudca5 #ChicoFaru00e1ndulaud83dudc51