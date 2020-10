Laura Fidalgo denunció escalofriantes amenazas de muerte: "Están locos"

Laura Fidalgo, Marina Calabró y Lizardo Ponce protagonizaron una polémica entrevista al aire anoche en Confrontados.

La bailarina discutió en duros términos con la conductora y su panelista, y dio por terminada la entrevista de forma abrupta. "Quiero ver cómo quedaron las cosas, pero antes del trago amargo que será el reencuentro con Lizardo", comentó Marina.

Sin embargo, Fidalgo se lo tomó a mal y no quiso cruzar palabras con el influencer. "No, no. Marina, todo bien, pero no quiero trago amargo. Lo respeto a Lizardo, pero no me interesa. Tengo alto humor, pero no me gusta la chicaneada", dijo.

Luego, agregó: "No quiero hablar con él, porque lo que ya hablé, lo hablé. Fuera de cámara no tengo problema. (...) Si ustedes no ponen un punto lo pongo yo, está todo bien". Rápidamente, el panelista contestó: "Si no puedo hablar también es una falta de respeto".

Ahí fue el momento donde la conductora intercedió: "Aceptaste la nota. Lizardo es parte de Confrontados, sabías que iba a estar acá. (…) La que trajo a colación lo que dijeron en otro programa sos vos".

Terminada la entrevista, directamente Fidalgo cortó la comunicación, la bailarina denunció haber recibido amenazas de muerte en las redes. "Seguimos capturando pantallas con amenazas de muerte. ¡Están locos! ¡¿Hasta dónde quieren llegar?!", manifestó en su cuenta de Twitter.

Seguimos capturando pantallas con amenazas de muerte. Están locos!! Hasta dónde quieren llegar???!!! — Laura Fidalgo (@laura_fidalgook) October 17, 2020

Además, Laura comenzó a pedirle a los usuarios que la arroben en todos aquellos comentarios que atenten contra ella: "Estas amenazas no van a terminar bien. Van a ir varios presos", finalizó.