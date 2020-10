Con estos invitados competirán Andy Kusnetzoff y Juana Viale este fin de semana

View this post on Instagram

Este su00e1bado desde las 21.30 hs, @juanavialeoficial recibiru00e1 a: . Sergio Massa @sergiomassaok Jorge Asu00eds @jorgeasisoficial Marcelo Bonelli @bonelliok Maru00eda Ou0026#39;Donnell @odonnellmaria . Mientras que el domingo desde las 13.30 hs, estaru00e1n junto a Juana Viale en la #MesazaEnCasa: . Juan Gil Navarro @juangilnavarro Julia Zenko @julia.zenko Dalia Gutmann @daliagutmann Sebastiu00e1n Davidovsky @vidusky . Prendete a @eltrecetv.