Tras su fuerte pelea con Diego Brancatelli, Carolina Losada rompe el silencio

Carolina Losada y Diego Brancatelli protagonizaron un fuerte cruce hace un par de días en Intratables. "Carolina, no hablés estupideces (...) Creés que por ser rubia y tener una cara linda podés agredir", le dijo Brancatelli a su compañera.

Frente a la interpelación del panelista militante del Gobierno, la periodista retrucó: "Cuando una persona está tan enojada como vos, tan inmersa en odio como vos, te sale mal". Lejos de recapacitar, Diego disparó: "Porque vos lo generás, Carolina, por eso".

En diálogo con el programa radial Por si las moscas, Losada se refirió al episodio: "Fue la primera vez que me fui realmente muy mal del programa, que me fui dolida. Siempre hay chicanas en el programa, pero ya lo que dijo Diego me resonó muy fuerte. Que me dijera que le genero odio me dolió, yo sé que no es algo que siente, sino que le salió más bien decirlo en el momento. Pero no hubo llamado tampoco para aclararlo”, comentó la periodista.

Y agregó: "Lo que dijo de que ‘porque soy rubia y linda’ no me importó, pero cuando me dijo que le genero odio me dolió, me resultó fuerte porque es una persona a la que le tengo cariño pese a las diferencias".