Rumores de fraude: participante de Masterchef Celebrity amenazó con renunciar

En medio de la polémica desatada en Masterchef Celebity contra la figura de Vicky Xipolitakis - a la cual acusan de que no realiza los platos que presenta ya que hasta el momento se ha visto poco y nada del proceso de elaboración de las comidas por la edición que tiene el programa -, ahora se suma un nuevo conflicto con otra participante.

Sofía Pachano viene siendo cuestionada en las redes por sus conocimientos previos en cocina, comparándola con la fallida ganadora de Bake Off. "Me dicen Samanta y yo no sé quién es, explíquenme". preguntó. "Paso a aclarar. Todos en la produ saben que estudié técnica, tuve un programa de cocina y que básicamente me gusta comer. Nada que ocultar".

Sin embargo, muchos no le creyeron y tuvo que salir a defenderse. "ajajja chicos en que mentí!!!!? Cálmense, es un puré de lentejas".

A las críticas que recibe en las redes sociales, ahora se suma la molestia de Sofía con el jurado. Según contaron en Intrusos la actriz se habría cansado de las devoluciones injustas: "Hay muchas broncas internas. Sofía Pachano está mal llevada como nunca en las grabaciones porque ella estudió para chef. Ella es chef y dice que le buscan el pelo al huevo cada vez que cocina", aseguraron.

Además, agregaron que ese malestar la habría llevado a barajar la posibilidad de dejar el reality: "Dicen que hasta amenazó con renunciar. Ya hubo una amenaza de renuncia porque dice que no la dejan vivir y ella cocina rico y le buscan la vuelta siempre".