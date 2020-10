Hernán Drago reveló cuál fue el lugar más exótico donde tuvo un fogoso momento íntimo

En comunicación con el programa Mitre Live, el modelo Hernán Drago reveló cuál fue el lugar más particular donde tuvo un encuentro íntimo.

"El lugar más exótico a la hora del sexo fue en las cercanías de un mar pero atrás de un médano. No fue en el médano que es 100 por ciento arena. Había una mezcla en donde el médano se junta con el bosque y hay una mezcla de pasto y árboles... No es en la arena revolcándote y terminas hecho una milanesa. No era en ese contexto", comentó Drago.

Y agregó: "No fue lo que la gente está pensando. No se llegó a concretar el 100 por ciento por la incomodidad. Mi incomodidad pasaba por lo mental. Me divierte un poco pero no me parece que te tengas que exponer a semejante riesgo". Consultado por si lo volvería a hacer, respondió entre risas: "Nunca digas nunca".