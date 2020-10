Con ropa interior de encaje: la foto de la ex de Marc Anthony que se llevó todas las miradas

View this post on Instagram

u00bfA quiu00e9n apoyu00f3 Shannon de Lima? La venezolana y novia de James Rodru00edguez se deju00f3 ver entusiasmada viendo el partido de la Selecciu00f3n Colombia frente a la Vinotinto, pero no tomu00f3 favoritismos, sino que dio a entender que estaba u201cdivididau201d. El partido lo vio con una colombiana, que es nada mu00e1s y nada menos que la tu00eda de Maluma, Yudy Arias.