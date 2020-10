¿Silvina Luna, tercera en discordia?: la reacción de Ximena Capristo

En medio de la polémica por las publicaciones que realizó Ximena Capristo contra su pareja, Gustavo Conti, se sumó un nuevo dato sobre quién sería la misteriosa tercera en discordia.

La instagramer Juariu recolectó varias pruebas para dilucidar quién podría ser la mujer en cuestión. A través de varias imágenes y posteos llegó a un nombre: Silvina Luna. La amiga íntima de la pareja y excompañeros de la segunda edición de Gran Hermano es la principal sospechosa.

Tras las repercusiones de los rumores, Capristo recurrió a sus historias de Instagram para aclarar la situación. "Por favor no digan estupideces. ¿Cómo acusar a una persona porque sí? @silvinalunaoficial es una amiga", comenzó diciendo.

Y luego agregó: "La que creó y divulgó esa fábula es una idiota sin cerebro...No hablen por hablar. Cuando me sienta mejor saldré a aclarar todo. Publiqué esos mensajes porque fue un impulso... Y me arrepiento. Pero no soy mentirosa".