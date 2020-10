Luis Brandoni sepultó a Dady Brieva tras sus polémicos dichos

El actor Dady Brieva derrapó ayer al comentar por radio que tenía ganas de "hacer bowling" con un camión por la avenida 9 de julio, donde se realizaba la marcha opositora. Y más allá del garrafal error político de proferir semejante exabrupto, ahora también deberá enfrentar una denuncia penal.

"Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio. Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra", fue la frase de Brieva en referencia a la marcha del lunes en contra del gobierno Nacional en diferentes puntos del país.

Después de las repercusiones de sus dichos, su colega Luis Brandoni salió a cruzarlo de manera picante.

"Como nos decían cuando éramos chicos: eso no se hace", comenzó diciendo. "Trabajé en infinitas oportunidades con gente que no pensaba como yo y no hubo ningún problema. Éramos compañeros de dirigencia o de trabajo que pensaban de otra manera, cenábamos juntos, y -a veces- discutíamos", indicó.

"Pero no había fractura. Hasta que vino ‘la grieta’ y convirtió a los amigos o compañeros de trabajo en enemigos: ‘El que no piensa como yo es un enemigo’. Me resulta muy difícil", sentenció.