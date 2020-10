Sorpresa: El Trece confirmó qué programa reemplazará a Mujeres

"Mujeres de El Trece" llega a su final antes de lo esperado. El ciclo, que al principio estuvo liderado por Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez, tendrá su última emisión este viernes.

Según averiguó el portal Primicias Ya, El Trece cubrirá la baja del magazine de la siesta con programas que ya están al aire en el canal.

De esta manera, "100 argentinos dicen" irá a las 14:30hs, "Mamushka" a las 16hs y "El gran premio de la cocina" a las 18hs. Los tres ciclos vienen marcando mejores números en el rating que "Mujeres".

Con respecto al programa que no logró completar los dos meses en pantalla, Roxi Vázquez le confesó al mencionado portal: "Solo puedo decir que me da mucha pena porque no deja de ser un proyecto que no funcionó, pero a la vez entiendo las decisiones y los tiempos cortos de la televisión que no pueden esperar procesos".