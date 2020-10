La picante teoría de Jorge Rial sobre el escrache de Ximena Capristo a Gustavo Conti

Ximena Capristo sorprendió a todos al publicar en sus redes sociales unos chats de Gustavo Conti con otra mujer. Aunque la ex Gran Hermano se arrepintió y rápidamente los borró, muchos seguidores hicieron capturas de los posteos y fueron viralizados.

Obviamente, la polémica llegó a los medios y Jorge Rial no dudó con su opinión sobre el escándalo.

"Años que me callo, me aburro. Años que te rajo y no te vas ¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Me cansé que me traten de mentirosa. Siempre lo supo que me iba a cagar. Puérpera se burlaron de mí y no es la única", declaró furiosa Capristo.

Según Rial, Ximena recibió los mensajes de la supuesta amante de su marido: "La otra mina se lo mandó, chicos. ¡Olvidate, pero olvidate! Esto es más claro que el agua. Se peleó con Gustavo Conti y, enojada, se lo manda a la Negra".

Luego, mostró un mensaje de Capristo donde expresaba "antes de mirar a otra mujer, fijate quién mira a la tuya", Jorge lanzó otra teoría: "Le dijo 'Gustavo está todo bien, vos estás mirando pero ojo'. Por eso está planteando la pareja abierta. Indudablemente, cada uno tiene otra pareja, tiene otras aventuras, tiene sexo en otro lado", recordando las declaraciones de Ximena sobre su interés en tener una pareja abierta.