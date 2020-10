Flor Peña quedó envuelta en un fuerte escándalo por el que tuvo que hacer un descargo

Florencia Peña protagonizó una fuerte polémica a partir de un anuncio publicitario de una marca de productos de limpieza que lleva su imagen. En dicho anuncio, se promociona una mopa turbomatic que es señalada como "el mejor regalo para mamá". Tras la multiplicación de críticas en la red contra la actriz, con encendidos mensajes de usuarios que le reprochaban haber prestado su imagen para una campaña totalmente disonante con sus principios feminstas, Flor tuvo que salir a aclarar los tantos con un descargo.

“Lamento el aviso de la empresa Iberia en el día de la fecha , ya que se encuentra en las antípodas de mi pensamiento”, comenzó la artista en su descargo vía Twitter.

Y agregó: “Fui consultada para ceder una imagen que ya había sido publicada en mi Instagram en otro contexto. Pero nunca fui informada por la empresa respecto a cómo sería utilizada dicha imagen y a qué texto se asociaría; por lo cual, dicha publicidad no contó jamás con mi aprobación y autorización. Aclaro que no comparto el mensaje expresado, ya que el mismo se encuentra muy lejos de mi manera de vivir y de pensar. Vuelvo a reiterar: esta publicación no fue consensuada conmigo”.