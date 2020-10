Durísima, Cecilia Milone habló de su marido: "Es un machista..."

Si bien la pareja se encuentra en su mejor momento desde que se reencontraron hace cuatro años, Cecilia Milone al día de hoy continúa sufriendo algunas situaciones como consecuencia de la profesión de Nito Artaza. Se conocieron en 1999 cuando compartieron escenario en la obra Boeing boeing y comenzaron a verse a escondidas en el medio de la crisis matrimonial de él.

"El machismo en mi profesión lo sigo padeciendo incluso de mi marido que es un machista en recuperación. Sabe tratar muy bien a las mujeres pero hay cosas que están demasiado arraigadas. En él y en mí", indicó en una entrevista en Mitre Live.

"Un productor va a comer con un artista varón y charlan y no pasa nada, pero cuando come con una artista mujer, la lleva a la casa y hacen un chiste. Hay algún guiño. Hay alguna broma. Pero estás linda. Siempre está la posibilidad de que vos abras esa puerta. Eso está muy instalado", aseguró.

"Son contados los productores con los que no he tenido episodios de incomodidad. Contados. Es muy grave", aseguró. "Yo no entendía por qué algunos proyectos se caían. Todo era fantástico. Hablaba con el productor. Y se caía porque en la comida no había hecho nada. No había coqueteado. Es demasiado lo instalado que está", señaló.