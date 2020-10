Valeria Lynch habló de Patricia Sosa porque "no le quedó otra"

Invitada al programa de Andy Kusnetzoff, anoche Valeria Lynch hizo su descargo sobre el conflicto que tuvo con Patricia Sosa. Este hizo que las cantantes se distanciaran luego de llevar una amistad de más de 30 años. Todo se originó debido a que ambas coincidieron en la fecha de sus shows vía streaming.

“Le dije ‘dame un tiempo y vemos como lo solucionamos’. Durante toda la tarde estuvimos pensando cómo hacíamos. Nuestro show lo íbamos a hacer una hora antes, íbamos a sacar temas, acortarlo, para no pisarnos con ella y hasta habíamos pensado en potenciarnos y poder sacar un juego de esto cantando juntas. Yo metiéndome en su show, porque total estábamos en la misma plataforma”, explicó en la pantalla de Telefe Lynch.

"Esa propuesta se la hice a la nada porque hizo algo tan infantil como un bloqueo. Vos no hacés eso, escuchás, vas a tu amiga y le decís. Además, hay cosas de su actitud que no me gustaron. Pasar facturas en los programas de televisión, no me parece. Y ahora salgo a hablar porque no me queda otra. Yo no me quiero meter en el barro, tengo una carrera muy larga, donde nunca usé a nadie y a nada para poder mostrar lo que hago”, agregó.

"Yo no hice nada malo. Ese mismo día del show estaba Martín Bossi, ¿y vos oíste que salga a decir ‘¡Patricia y Valeria me sacaron la fecha!?’. ¡No!”, continuó su descargo. “Yo la quiero, uno no deja de querer de un día para el otro a una persona. Ahora, no me pases facturas y me digas que viniste al velorio de mi mamá. No es justo, si vos sos amigo de alguien, no le pasas una factura al aire contando ‘ yo fui al velorio de su mamá’. La oí en varios lugares decir eso y esa actitud no me la banco, no me gusta. La quiero, pero para mí, punto final”, cerró.