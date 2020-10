Entre lágrimas, Pamela David recordó a su hermano: "Lo mató la droga"

En una nueva emisión de PH, Podemos hablar, Andy Kusnetzoff contó con invitados de lujo en el programa. Lo acompañaron en la velada el ex juez Norberto Oyarbide, la actriz y cantante Valeria Lynch, la periodista Debora Plager, el actor Ignacio Sureda y la conductora Pamela David. Fue ella quien en un momento de la noche abrió su corazón y habló sobre la trágica pérdida familiar que sufrió cuatro meses atrás.

En aquél entonces, la mujer de Vila se encontraba en Mendoza y al enterarse de la muerte de su hermano Franco decidió trasladarse a Santiago del Estero, donde reside su familia para acompañarlos en el difícil momento. “Si bien no voy a contar la forma en la que mi hermano perdió su vida, a él lo mata la droga y hay que ponerle nombre. Lo que le pasó a él le pasa a muchos. Si ustedes tan solo supieran la cantidad de jóvenes que toman esa misma decisión. Pensaron que hacían con su cuerpo lo que querían y que podían decidir, pero después pierden la voluntad y no tienen más decisión. A la droga no la manejás nada, nadie la maneja", indicó al aire.

"Él tenía un tormento y no podía con su vida de muchos años y en distintas internaciones en centros, pero no pudo con su vida", agregó entre lágrimas al hablar de su hermano que falleció a los 22 años de edad.

"Pero no se fue porque nos dejó parte de su vida porque la novia está embarazada y es un varón. Ella se enteró después que estaba embarazada, se sintió descompuesta en el velorio sin saberlo. No se fue, no dejó un pedacito", cerró emocionada.