Streaming: estos son los estrenos que tendrá Disney+ en Argentina

El próximo 17 de noviembre estará disponible en la Argentina Disney+, la nueva plataforma de streaming del gigante del entretenimiento. De a poco va tomando forma y sus contenidos exclusivos comienzan a confirmar sus fechas de estrenos.

En una entrevista con La Nación, el presidente de Walt Disney Company para América Latina, Diego Lerner, confirmó varias de las estrategias de lanzamientos. Una de las grandes novedades es que Mulán no se estrenará en los cines de nuestro país y podrá verse directamente en esa plataforma a partir del 4 de diciembre. Cuando la película sea incluida en el catálogo, a principios de diciembre, estará dentro del costo básico del servicio, es decir que no tendrá un costo diferencial para los abonados, como si ocurrió en Estados Unidos.

Algo similar sucederá con Soul. El estreno más importante de Pixar para este 2020. La pandemia forzó el cambio de la fecha original de estreno, prevista para junio. Esta semana, Disney anunció que la película no pasará por los cines y tendrá en cambio un lanzamiento global directo para Navidad en Disney+.

Recordemos que todos los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic dejarán el 30 de septiembre de formar parte de otras plataformas y se concentrarán únicamente en Disney+. Además, habrán estrenos exclusivos correspondientes a todas esas marcas.

En el caso de Marvel, incluye en principio a las series Falcon y el Soldado del Invierno, WandaVision y Loki. También se anuncia la llegada de Proyecto Héroes de Marvel, un ciclo documental con retratos humanos de chicos que se destacan en sus respectivas comunidades.

Por su parte, Star Wars tendrá disponible la primera temporada completa de The Mandalorian. La segunda tendrá un lanzamiento simultáneo con Estados Unidos a fin de mes. Además, se suman Disney Gallery: The Mandalorian y la serie animada Star Wars: The Clone Wars.

Pero no todo es series. Habrá tres lanzamientos exclusivos de películas producidas por los estudios Walt Disney y destinados desde el principio directamente a la plataforma. Entre ellas una nueva versión ive action, del clásico La dama y el vagabundo. También se estrenarán Togo y Noelle.

En cuanto a Pixar, además de Soul, la plataforma incluirá el lanzamiento de la colección completa de los cortos SparkShorts y Forky pregunta.