Nuevo desafío: Fede Bal se convirtió en jugador profesional

Estoy feliz de hacer todo lo que amo y u00e9sta es una de las tantas cosas de las que disfruto mucho. Ya tengo mi set preparado para arrancar con todo a dar batalla. Quiero contarles que estoy su00faper contento de sumarme a @evlgamingok ! Un gran team de esports con el que me voy a dar el lujo de poder jugar profesionalmente y seguir divirtiu00e9ndome con mis amigos. Cuando lo que hacu00e9s lo hacu00e9s con pasiu00f3n, siempre vas a estar del lado del triunfo. @maycamgames @helupy #gopandas #pandas #evolve