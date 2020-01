Escándalo: la Chilindrina y el Señor Barriga a los besos

La vida de los personajes de la recordad serie El Chavo del 8, que encontró su final en la década del 80, sigue siendo foco de noticias y en este particular, la intimidad de quien supo personificar a la Chilindrina aún más. Esto se debe a que en las últimas horas se viralizó una fotografía en la que se la ve a la actriz María Antonieta de las Nieves dándole besos al actor Edgar Vivar, quien encarnó los papeles del Señor Barriga y de Ñoño.

Resulta que la hija de la actriz le organizó una fiesta sorpresa por su cumpleaños número 70 y entre los invitados se encontraba Edgar Vivar, con quien mantiene una amistad de larga data. La imagen es una más de esa fiesta privada, pero causó tanto revuelo que la intérprete tuvo que salir a dar explicaciones.

"Yo estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar", explicó en primer lugar. Luego, dijo que fue Vivar quien tuvo la iniciativa de darle un beso, pero aclaró que ella no tuvo ningún inconveniente. "Me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros", señaló.

Por último agregó: "A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia".

La imagen se viralizó por diferentes portales de noticias y redes sociales, lo que generó distintas reacciones de los usuarios.

Como que la Chilindrina y el Señor Barriga están juntos? Ahora entiendo porque le aguanto 14 meses de renta. uD83DuDE02 — Facundo? (@Facu_c87) January 8, 2020

¿Qué pensará Don Ramón? El beso de “La Chilindrina” y “Don Barriga” que sorprendió a todos (FOTOS) https://t.co/UgeK8LFaYq — La Patilla (@la_patilla) January 8, 2020

Algunos usuarios no podían creerlo y otros le reprochan haber "perdido la infancia".

Después de 48 años de matrimonio, la actriz enviudó en septiembre del año pasado. "Lo siento conmigo todo el tiempo; incluso en la fiesta lo sentí feliz porque por fin ya me sacó de la depresión", reveló a un medio mexicano. La pérdida de quien fue su marido, Gabriel Fernández, provocó mucha preocupación, ya que en ese momento María Antonieta dijo: “Tengo que pensar si quiero seguir viviendo. Es un momento muy difícil para mí, he pasado muchos días dándole vueltas al asunto. Hoy mi vida ha dado un cambio total, el amor de mi vida se me fue“.